الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط تحصد المركز السادس بتصنيف QS البريطاني

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا حول النسخة الأخيرة من التصنيف البريطاني QS Arab Rank 2025؛ حيث تم إدراج الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية في الترتيب (53) على مستوى جامعات العالم العربي، التى شملها التصنيف، والبالغ عددها أكثر من (246) جامعة عربية.

 

جامعة أسيوط تحتل الترتيب السادس على مستوي (36) جامعة مصرية

 

 وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن الجامعة احتلت ايضًا الترتيب السادس على مستوي (36) جامعة مصرية حكومية تم إدراجها فى التصنيف لهذا العام.

 

تصنيف QS البريطاني؛ يعد مرجعًا موثوقًا يعكس التميز العلمي 

 

 وفى هذا الإطار؛ أشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على هذا الترتيب المتقدم في واحدًا من أهم التصنيفات التى تُقيّم الجامعات العربية ونشاطها البحثي، مؤكدًا أن تصنيف QS البريطاني؛ يعد مرجعًا موثوقًا يعكس التميز العلمي والبحثي لجامعة أسيوط، والذي جعلها تحتل هذا المركز المتقدم على مستوي الجامعات العربية، والمصرية، مضيفًا أن هذا التقدم يأتي ضمن رؤية وخطة الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بالبحث العلمي، والنشر الدولي؛ والتى يتم الآن جني ثمارها بالتقدم والتواجد في كافة التصنيفات العالمية والعربية؛ بمختلف معاييرها الدولية.

 

النشر الدولي للأبحاث العلمية

 

وأضاف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ أن جامعة أسيوط أثبتت نجاحها في كافة التصنيفات العالمية، مشيرُا إلى أن نجاح جامعة أسيوط في الوصول إلى هذه المراكز المتقدمة في التصنيفات المتنوعة؛ جاء نتيجة تطبيق الأسس العلمية السليمة في النشر الدولي للأبحاث العلمية، والاهتمام بجودتها.

تجديد وتعيين 3 قيادات بكليات جامعة أسيوط

20 أكتوبر، ندوة توعوية عن أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمستشفيات جامعة أسيوط

 

وكشف الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمى الدولي، أن تصنيف QS البريطاني يقوم بترتيب الجامعات؛ وفقًا لعدد من المعايير منها: السمعة الأكاديمية للجامعات، وآراء جهات التوظيف حول كفاءة، وجاهزية خريجي الجامعة، والإنتاج البحثي، ونسبة الاستشهادات في الأبحاث العلمية التي تقوم الجامعة بنشرها، والنشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس مقارنة بعددهم، والتعاون الدولي للجامعة في مجالي التعليم العالي، والبحث العلمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط التصنيف البريطاني البحث العلمي الدراسات العليا والبحوث جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط

مواد متعلقة

تجديد وتعيين 3 قيادات بكليات جامعة أسيوط

تنفيذ 18 قرار إزالة للتعديات على أراضي الأوقاف وأملاك الدولة بأسيوط

تحرير 495 مخالفة تموينية بمراكز أسيوط

شباب ورياضة أسيوط تنظم جلسات تدريبية لفتيات ريحانة "بداية"| صور

نائب محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لمبادرة حوارنا سلام بمشاركة مطران الكاثوليك (صور)

إنشاء طريق جديد يربط بين قرى ديروط والقوصية بأسيوط (صور)

محافظ أسيوط: القومسيون الطبي يستقبل 1000 مواطن يوميا (صور)

انطلاق الكشف المبكر عن الالتهاب الكبدى الوبائي مجانا بأسيوط | صور

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

عناصر القسام نسفوا العقيد والضباط، نتائج تحقيق أولي حول مقتل جنرال إسرائيلي

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية