تجديد وتعيين 3 قيادات بكليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارات؛ بتجديد، وتعيين ثلاثة من القيادات الجامعية، بكليات: التربية للطفولة المبكرة، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والطب بالجامعة.

عميد كلية التربية للطفولة المبكرة

وتضمنت القرارات؛ تجديد تكليف الدكتورة يارا إبراهيم محمد إبراهيم الأستاذ بقسم العلوم التربوية، بكلية التربية للطفولة المبكرة، بالجامعة؛ للقيام بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك لمدة عام.

وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية

وتجديد ندب الدكتور صلاح فتوح أبو الوفا يوسف الأستاذ بقسم المحاصيل، بكلية الزراعة؛ للقيام بأعمال وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام أكاديمي، ينتهي في ٣١/ ٧/ ٢٠٢٥م.

رئيس مجلس قسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب

كما شملت القرارات؛ تعيين الدكتور محمد محمود محمد رشدي الأستاذ بقسم الأذن والأنف والحنجرة، بكلية الطب، بالجامعة؛ رئيسًا لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ووجّه الدكتور المنشاوي؛ بضرورة الاهتمام بتطوير كافة قطاعات، وكليات الجامعة، والعمل على الارتقاء بها، والنهوض بكافة مخرجاتها التعليمية، وبذل الجهد؛ لتحقيق الاعتماد الدولي، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة؛ للوصول إلى إنتاج علمي متميز، والإسهام بفاعلية في تعزيز كفاءة العملية التعليمية، والبحثية بالجامعة، مهنئًا القيادات الجامعية، ومتمنيًا دوام التوفيق، والسداد.