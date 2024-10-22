الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبد المطلب (2-2)

في هذه السلسلة، نتناول استعراضا لليالي الأخيرة في حياة بعض الصالحين، ممن يصدُق عليهم ما نصفه بـ "حُسن الخاتمة"، والفراق الطيب، والرحيل الجميل، بعد حياة حافلة بالإيمان بالله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحسنات، والالتزام بآداب الإسلام، وتعاليم الشريعة السمحة.

في هذه الحلقة نستعرض تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سيدنا حمزة، أسد الله، وحزن الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، عليه.. لدرجة أن البعض يردد حديثا ضعيفا حول عزمه على الانتقام لمقتل حمزة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، أن يفكر في الثأر الشخصي، رغم تألمه البالغ من التمثيل بجسد عمه الحبيب.

تفاصيل مشهد الاغتيال

جاء فى فتح البارى عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدى بن الخيار فلما قدمنا حمص قال لى عبيد الله بن عدى هل لك فى وحشى نسأله عن قتل حمزة قلت نعم وكان وحشى يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك فى ظل قصره كأنه حميت قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشى إلا عينيه ورجليه فقال عبيد الله يا وحشى أتعرفنى قال فنظر إليه ثم قال: لا والله إلا أنى أعلم أن عدى بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأنى نظرت إلى قدميك، قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة.



قال وحشى نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدى بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمى فأنت حر قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البظور اتحاد (هل تتحدى؟) الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم؟! قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب.

مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب، فيتو

قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا منى رميته بحربتى، فأضعها فى ثنته حتى خرجت من بين وركيه، قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف، فأرسلوا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رسولا فقيل لى إنه لا يهيج (لا يقتل) الرسل، قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلما رآنى قال: آنت وحشي؟ قلت: نعم، قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك، قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟

قال: فخرجت، فلما قبض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة.

قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس.

قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه.

قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول (يبشر الناس بمقتل مسيبمة)، فقالت جارية على ظهر بيت: "وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود".

حديث الانتقام

وهناك حديث يروى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ نَظَرَ إِلَى حَمْزَةَ وَقَدْ قُتِلَ وَمُثِّلَ بِهِ، فَرَأَى مَنْظَرًا لَمْ يَرَ مَنْظَرًا قَطُّ أَوَجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهِ وَلا أَوْجَلَ، فَقَالَ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، فَقَدْ كُنْتَ وَصُولا لِلرَّحِمِ، فَعُولا لِلْخَيْراتِ، وَلَوْلا حُزْنُ مَنْ بَعْدَكَ عَلَيْكَ لَسَرَّنِي أَنْ أَدَعَكَ حَتَّى تَجِيءَ مِنْ أَفْوَاجٍ شَتَّى.

ثُمَّ حَلَفَ وَهُوَ وَاقِفٌ مَكَانَهُ: وَاللَّهِ لأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ.



فَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي مَكَانِهِ لَمْ يَبْرَحْ بَعْدُ: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) النحل/126، حَتَّى تُخْتَمَ السُّورَةُ، فَكَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْسَكَ عَمَّا أَرَادَ.

وهو حديث ضعيف، فالنبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر خلق الله ترفعا عن الانتقام.