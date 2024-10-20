نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين
دوري المحترفين، انتهى الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد التي تقام ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.
وتُقام اليوم الأحد 5 مباريات ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين، وتُلعب جميعها في نفس التوقيت.
ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثالثة بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات، ابرزها لافيينا أمام طنطا والمقاولون العرب ضد سبورتنج.
نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين
كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 1-0
الداخلية ضد السويس 0-0
أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة 0-0
المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0
السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0
جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثالثة
1- المقاولون العرب 6 نقاط
2- أبو قير للأسمدة 4 نقاط
3- لافيينا 4 نقاط
4- ديروط 4 نقاط
5-بروكسي 4 نقاط
6- الترسانة 4 نقاط
7- أسوان 4 نقاط
8- وادي دجلة 4 نقاط
9-القناة 3 نقاط
10- سبورتنج 3 نقاط
11- بلدية المحلة 3 نقاط
12- السكة الحديد مودرن 3 نقاط
13- المصرية للاتصالات نقطتين
14- كهرباء الإسماعيلية نقطة وحيدة
15- بترول أسيوط نقطة وحيدة
16- راية نقطة وحيدة
17- الداخلية بدون نقاط
18- طنطا بدون نقاط
19- المنصورة بدون نقاط
20- منتخب السويس بدون نقاط
نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين
السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0
أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0
الترسانة ضد ديروط 1-1
بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1
وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0
منتخب السويس ضد القناة 0-5
طنطا ضد بروكسي 0-1
أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0
المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1
بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)
نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين
لافيينا ضد راية 2-0.
السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1
كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2
سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.
المقاولون العرب ضد القناة 4-3
طنطا ودجلة 0-1.
أبو قير والمنصورة 3-0.
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.
الترسانة والسويس 1ـ0.
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