الأحد 20 أكتوبر 2024
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رياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهى الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد التي تقام ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

وتُقام اليوم الأحد 5 مباريات ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين، وتُلعب جميعها في نفس التوقيت.

ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثالثة بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات، ابرزها لافيينا أمام طنطا والمقاولون العرب ضد سبورتنج. 

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

 

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  1-0 

الداخلية ضد السويس 0-0

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  0-0

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0 

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0 

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثالثة 

1- المقاولون العرب 6 نقاط 

2-  أبو قير للأسمدة 4 نقاط 

3- لافيينا 4 نقاط  

4-  ديروط 4 نقاط 

5-بروكسي 4  نقاط  

6- الترسانة 4  نقاط  

7- أسوان 4 نقاط  

8- وادي دجلة 4 نقاط 

9-القناة 3 نقاط  

10- سبورتنج 3 نقاط

11-  بلدية المحلة 3 نقاط 

12-  السكة الحديد مودرن 3 نقاط  

13- المصرية للاتصالات نقطتين 

14- كهرباء الإسماعيلية  نقطة وحيدة  

15- بترول أسيوط نقطة وحيدة  

16- راية نقطة وحيدة  

17- الداخلية بدون نقاط   

18- طنطا  بدون نقاط    

19-  المنصورة بدون نقاط  

20-  منتخب السويس  بدون نقاط  

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)

 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

بلدية المحلة والمصرية للاتصالات الأبرز، اليوم انطلاق الجولة الثالثة بدوري المحترفين

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني المنصورة بلدية المحلة

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بلدية المحلة والمصرية للاتصالات الأبرز، اليوم انطلاق الجولة الثالثة بدوري المحترفين

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

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