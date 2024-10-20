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رياضة

بلدية المحلة والمصرية للاتصالات الأبرز، اليوم انطلاق الجولة الثالثة بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

ويشهد اليوم الأحد إقامة 5 مواجهات قوية ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين، أبرزها مباراة أبو قير للأسمدة ووادي دجلة، المصرية للاتصالات أمام بلدية المحلة. 

 ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثالثة بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات، أبرزها لافيينا أمام طنطا والمقاولون العرب ضد سبورتنج. 

مباريات اليوم في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 

الداخلية ضد السويس 

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 

السكة الحديد مودرن ضد راية 

 

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثالثة 

1- المقاولون العرب 6 نقاط 

2-  أبو قير للأسمدة 4 نقاط 

3- لافيينا 4 نقاط  

4-  ديروط 4 نقاط 

5-بروكسي 4  نقاط  

6- الترسانة 4  نقاط  

7- أسوان 4 نقاط  

8- وادي دجلة 4 نقاط 

9-القناة 3 نقاط  

10- سبورتنج 3 نقاط

11-  بلدية المحلة 3 نقاط 

12-  السكة الحديد مودرن 3 نقاط  

13- المصرية للاتصالات نقطتين 

14- كهرباء الإسماعيلية  نقطة وحيدة  

15- بترول أسيوط نقطة وحيدة  

16- راية نقطة وحيدة  

17- الداخلية بدون نقاط   

18- طنطا  بدون نقاط    

19-  المنصورة بدون نقاط  

20-  منتخب السويس  بدون نقاط  

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)

 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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