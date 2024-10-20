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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، تُقام اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

ويشهد اليوم الأحد إقامة 5 مباريات ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين، تقام جميعها في نفس التوقيت.  

كما من المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثالثة بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات، ابرزها لافيينا أمام طنطا والمقاولون العرب ضد سبورتنج. 

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

 

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 3:30 عصرًا  

الداخلية ضد السويس  3:30 عصرًا

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  3:30 عصرًا

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة  3:30 عصرًا 

السكة الحديد مودرن ضد راية  3:30 عصرًا 

 

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثالثة 

1- المقاولون العرب 6 نقاط 

2-  أبو قير للأسمدة 4 نقاط 

3- لافيينا 4 نقاط  

4-  ديروط 4 نقاط 

5-بروكسي 4  نقاط  

6- الترسانة 4  نقاط  

7- أسوان 4 نقاط  

8- وادي دجلة 4 نقاط 

9-القناة 3 نقاط  

10- سبورتنج 3 نقاط

11-  بلدية المحلة 3 نقاط 

12-  السكة الحديد مودرن 3 نقاط  

13- المصرية للاتصالات نقطتين 

14- كهرباء الإسماعيلية  نقطة وحيدة  

15- بترول أسيوط نقطة وحيدة  

16- راية نقطة وحيدة  

17- الداخلية بدون نقاط   

18- طنطا  بدون نقاط    

19-  المنصورة بدون نقاط  

20-  منتخب السويس  بدون نقاط  

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)

 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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