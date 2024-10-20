دوري المحترفين، تُقام اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.

ويشهد اليوم الأحد إقامة 5 مباريات ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين، تقام جميعها في نفس التوقيت.

كما من المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثالثة بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات، ابرزها لافيينا أمام طنطا والمقاولون العرب ضد سبورتنج.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 3:30 عصرًا

الداخلية ضد السويس 3:30 عصرًا

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة 3:30 عصرًا

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 3:30 عصرًا

السكة الحديد مودرن ضد راية 3:30 عصرًا

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثالثة

1- المقاولون العرب 6 نقاط

2- أبو قير للأسمدة 4 نقاط

3- لافيينا 4 نقاط

4- ديروط 4 نقاط

5-بروكسي 4 نقاط

6- الترسانة 4 نقاط

7- أسوان 4 نقاط

8- وادي دجلة 4 نقاط

9-القناة 3 نقاط

10- سبورتنج 3 نقاط

11- بلدية المحلة 3 نقاط

12- السكة الحديد مودرن 3 نقاط

13- المصرية للاتصالات نقطتين

14- كهرباء الإسماعيلية نقطة وحيدة

15- بترول أسيوط نقطة وحيدة

16- راية نقطة وحيدة

17- الداخلية بدون نقاط

18- طنطا بدون نقاط

19- المنصورة بدون نقاط

20- منتخب السويس بدون نقاط

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0

منتخب السويس ضد القناة 0-5

طنطا ضد بروكسي 0-1

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0

المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.