الأحد 20 أكتوبر 2024
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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

خادث تصادم بالقليوبية،،
خادث تصادم بالقليوبية،، فيتو

شهد طريق نوي - شبين القناطر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعدد من المواطنين أمام محطة قطار نوي.

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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقل المصابين للمستشفي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بوقوع حادث تصادم على طريق نوى شبين القناطر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، أمام محطة القطار، ووجود مصابين.

 

 

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بعدد من المواطنين بطريق نوي شبين القناطر، أمام محطة قطار نوي، بسبب عدم وجود فرامل بالسيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

وجرى نقل المصابين للمستشفي، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مديرية أمن القليوبية مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية

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