غدًا، جامعة القناة تطلق مبادرة الكشف المبكر لسرطان الثدي مجانًا 

تطلق المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس، غدًا الأحد، مبادرة الفحص المبكر لسرطان الثدي مجانًا.

وتقام المبادرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الأستاذ الدكتور نادر النمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

المستهدف من المبادرة

وتستهدف المبادرة الكشف على السيدات العاملات بجامعة قناة السويس، والمستشفيات الجامعية وأهالي الاسماعيليه ومدن القناة وسيناء.



استقبال الراغبات في الفحص

وتقام فعاليات المبادرة بمركز علاج الأورام والطب النووي بمستشفيات جامعة قناة السويس، حيث يتم استقبال الراغبات في الفحص منذ الساعة التاسعة صباحًا.

عقد ندوة توعوية

كما تشمل فعاليات المبادرة عقد ندوة توعوية لسرطان الثدي بالقاعة الرئيسية بالمركز لأطباء عيادة الفحص بالمبادرة: وهم كل من الدكتور محمد سليمان مدرس الأورام والطب النووي ومدير المركز، والدكتورة ماهينور محمد عاطف مدرس الأورام والطب النووي والمدير الطبي للمركز، الدكتورة داليا عبدالناصر مدرس مساعد الأورام والطب النووي بالمركز.





ويأتي ذلك فى إطار احتفالات اكتوبر الوردى للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، بتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



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