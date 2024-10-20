الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

جهود أمنية بإسنا في الأقصر لحل لغز العثور على جثة رضيع بالمقابر

الأمن
الأمن

تكثف وحدة مباحث مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر جهودها لكشف ملابسات وحل لغز العثور على جثة طفل «ذكر» بالمقابر في قرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

أمن الأقصر 

 
كان تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة إسنا بالعثور على طفل حديثي الولاده وقد مر على ولادته 3 أيام، متوفي وملفوف بقماش وملقاة وسط المقابر، بعدما عثر عليه أحد الأهالي.


وتم نقل جثة الطفل حديثي الولاده إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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