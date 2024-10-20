محلية إسنا الأقصر تزيل 12 حالة تعدٍ بناء مخالف (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس المركز، جنوبي محافظة الأقصر، حملة ازالات مكبرة واستهدفت الحملة قريتى الشغب والدير.

حملة ازالات بالأقصر

أسفرت الحملة بقرية الشغب عن تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة واسترداد عدد 4 حالات بمساحة 190 متر مربع مبانى، كما أسفرت الحملة بقرية الدير عن تنفيذ عدد 4 حالات تعدي بإجمالي مساحة 424 متر مربع مباني و928.200 متر مربع استصلاح وزراعة.



شارك فى الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز بالتنسيق مع رئيسي مجلس قروي الشعب والدير، تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ اللازم قانونيا ضد المخالفين

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 24 لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

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