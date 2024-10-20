الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظة دمياط تستكمل حزمة التدريبات بمشروع "التعليم من أجل الغد"

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تستكمل محافظة دمياط حزمة التدريبات المكثفة ضمن مشروع “التعليم من أجل الغد ” وذلك يعتبر  إنجاز جديد يضاف لسجلها التعليمي،  بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

واستهدفت هذه الحزمة التدريبية مختلف الفئات العاملة في المرحلة الابتدائية، بدءًا من مديري المدارس وصولًا إلى المعلمين والموجهين وأقسام التدريب. وتناولت الحزمة مجموعة متنوعة من المحاور التدريبية، شملت أساسيات القيادة المدرسية، وأساسيات التدريس، وتطوير مجتمعات التعلم المهني، واختتمت بتدريب خاص للموجهين.

وتم تنفيذ هذه الحزمة التدريبية تحت إشراف نخبة من الخبراء التربويين، وعلى رأسهم الدكتورة رندا جابر، استشاري التنمية المهنية بمشروع "التعليم من أجل الغد"، والدكتورة نجلاء الجبلاوي، قائد فريق التدريب، والأستاذ أيمن عويس، منسق البرنامج بالوكالة.

وكيل الوزارة يستقبل مستشاري المواد الأساسية بوزارة التربية والتعليم

واستقبل اليوم  محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، زيارة مميزة لمستشاري المواد الأساسية بوزارة التربية والتعليم، وهم  إيمان محمود يوسف (مستشار اللغة الإنجليزية)، ومنال عباس أحمد عزقول (مستشار الرياضيات)، وأشرف عبد المنعم سيد (مستشار الدراسات الاجتماعية)، وسلوى عبد الله أمين (مستشار اللغة العربية).

وجاءت هذه الزيارة لتقييم نتائج التدريب والاطلاع على آليات تطبيقه في الميدان.

وكيل الوزارة يستقبل مستشاري المواد الأساسية بوزارة التربية والتعليم
وكيل الوزارة يستقبل مستشاري المواد الأساسية بوزارة التربية والتعليم

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،  محمد رمضان، ووكيلة المديرية، الدكتورة رباب زيدان، على أهمية هذا المشروع في تطوير العملية التعليمية بالمحافظة، مشيدين بجهود جميع العاملين عليه. كما أشادت  مها بدوي، وحسني منصور مدير عام التعليم الابتدائي، ونسرين محمد سرحان، منسق البرنامج بالديوان، بالنجاح الكبير الذي حققته الحزمة التدريبية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التدريب المكثف في رفع كفاءة العاملين بالمرحلة الابتدائية، وتحسين جودة التعليم، وتحقيق نتائج إيجابية على أداء الطلاب.

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الأمريكية للتنمية الدولية الدراسات الإجتماعية اللغة العربية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بوزارة التربية والتعليم محافظة دمياط مديري المدارس محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وزارة التربية والتعليم المصرية

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