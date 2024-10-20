الأحد 20 أكتوبر 2024
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لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس، فيتو
هاريس، فيتو

تبدأ كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية احتفالها بعيد ميلادها الستين،  اليوم الأحد، بزيارة كنيستين في جورجيا سعيا لحشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم مبكرا، بينما يقضي منافسها الجمهوري دونالد ترامب بعض الوقت في أحد مطاعم ماكدونالدز في بنسلفانيا.

 

هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

وتبادلت هاريس وترامب، اللذان يحتد السباق بينهما في أكثر الولايات تنافسية، الهجمات اللفظية خلال الأيام الماضية بينما يسعيان لكسب أصوات الناخبين المبكرين قبل 16 يوما فقط من الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وبعد مؤازرة من مغنية الراب المحلية ليزو في ديترويت ونجم موسيقى البوب أشر أمس السبت، ستحصل هاريس على دفعة معنوية من نجم الموسيقي ستيفي وندر اليوم الأحد عندما يزور إحدى الكنيستين اللتين تعتزم زيارتهما. 

نتائج متقاربة في الدورات الانتخابية 

وتركز نائبة الرئيس هاريس ومنافسها الرئيس السابق ترامب  ، على بنسلفانيا وميشيجن وعدد قليل من الولايات الأخرى التي من المرجح أن تحسم الانتخابات ويتمتع فيها الحزبان بدعم قوي وحققا نتائج متقاربة في الدورات الانتخابية الماضية. 

وستحتاج هاريس إلى تحقيق نتائج قوية في المدن ذات الغالبية غير البيضاء في ديترويت وأتلانتا والضواحي المحيطة بهما لتكرار انتصارات الرئيس جو بايدن في عام 2020 في ميشيجن وجورجيا.

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الرئيس جو بايدن الرئيس السابق ترامب هاريس جورجيا

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