استرداد 309 آلاف متر من أراضي أملاك الدولة بالأقصر (صور)

شنت الوحدة المحلية لقرية الرياينة التابعة لمركز ومدينة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة واسترداد 22 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة.

الموجة 24 في الأقصر

وأوضح علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه ذلك بمساحة 300 ألف و500 متر زراعة، بالإضافة إلى 8810 أمتار مباني من الحالات الغير مستوفاة للضوابط والشروط للمساحة العسكرية.



وخرجت الحملة بمشاركة نائب رئيس المركز وسكرتير قرية الرياينة ومدير أملاك الدولة ومدير المتابعه بالمركز، وسط قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت ومعدات الوحدة المحلية للمركز.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ووفقا لتعليمات علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت بالأقصر.