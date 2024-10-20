صيادلة الإسكندرية تبحث مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي توفير عمل لأعضائها

عقدت نقابة صيادلة الإسكندرية، اجتماعًا داخل المقر الرئيسي للنقابة بسموحة، مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي "DAAD"، وكليتي الصيدلة بجامعة برلين الحرة وجامعة فاروس، للتباحث حول برنامج مساعدة شباب الصيادلة في توفير فرص عمل لهم بألمانيا، وذلك وسط حضور قرابة 150 من شباب الصيادلة.

جاء ذلك بحضور نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي، والدكتورة هدى المحجوب مدير مكتب جامعة برلين الحرة بالقاهرة، والدكتورة منة الله جويد أستاذ مساعد الأدوية والسموم بكلية الصيدلة ومدير إدارة العلاقات الدولية بجامعة فاروس، وبعض من أعضاء الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وعلى رأسهم البروفيسير بوخارد كلوسر، والدكتورة شارلوت كلوفت.

ووفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الألمانية، وكليتي الصيدلة بجامعة فاروس وجامعة برلين الحرة، وبمشاركة نقابة صيادلة الإسكندرية، فقد تخلل الاجتماع محاضرة قدمها الدكتور أحمد حسن، استهدفت تعريف الحضور بالإرشادات اللازمة لعملية الاعتراف بشهادة الصيدلي للعمل في صيدليات ألمانيا، إضافة إلى كيفية الحصول على تأشيرة السفر، وغيرها من الأمور التي تخص المهتمين بذلك الأمر من صيادلة الإسكندرية.

وأشار إلى العجز الذي تعانيه صيدليات ألمانيا في الصيادلة مما يجعل الفرص كبيرة أمام الصيادلة للعمل بها وبمقابل مادي مجزي، ولكن يشترط لذلك إجادة اللغة الألمانية، كما أشار أيضًا إلى توفير منحة مجانية للصيادلة الجاديين الراغبين في تعلم اللغة الألمانية في أبريل القادم، كما أوضح أن تلك المحاضرة سوف تعاد "أونلاين" 13 نوڤمبر القادم.

وخلال الاجتماع، قال نقيب صيادلة الإسكندرية، الدكتور محمد أنسي الشافعي: إن البرنامج يهدف إلى توجيه الصيدلي وتقديم كل المساعدات له كي ينجح في تحقيق فرصة العمل في ألمانيا، كما يهدف أيضًا إلى توفير الإرشادات والمعلومات التي يحتاجها الصيدلي، وهذا ما جعله متحمسًا لذلك البرنامج لما يقدمه من خدمةٍ حقيقيةٍ لصيادلة الإسكندرية.