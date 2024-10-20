افتتاح معرض جامعة المنصورة الـ 13 للكتاب لعام 2024 (صور)

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الأحد، معرض جامعة المنصورة الثالث عشر للكتاب والذى تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة خلال الفترة من 20 لـ30 أكتوبر 2024م.

افتتاح معرض الكتاب بجامعة المنصورة

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وأمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين، الدكتور أحمد عبد الله رزق - مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة والقائم بعمل مدير عام مكتبات الجامعة، عدد من الأساتذة والباحثين والطلاب بالجامعة، ممثلى دور النشر المشاركة فى المعرض.

جولة رئيس جامعة المنصورة بمعرض الكتاب

وتفقد الدكتور شريف يوسف خاطر دور النشر المشاركة فى المعرض وأثنى على جهد المشاركين فى المعرضين العلمى والفنى بهذا المعرض، وأضاف أن معرض الكتاب أحد أهم سبل الارتقاء بالبحث العلمى الذى يساهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة.

يضم حوالى 100 الف كتاب

وأشار طارق غلوش - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المعرض يضم حوالى 100 الف كتاب ومؤلف كما يضم المعرض فعاليات عديدة ومختلفة، فضلًا عن دور النشر الحكومية والأكاديمية والثقافية، كما يضم مجموعة من الأنشطة وورش العمل، بمشاركة 6 مراكز جامعية: مركز تطوير الآداء الجامعي، مركز تكنولوجيا التعليم، مركز خدمات الاشخاص ذوي الإعاقة، الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مركز رعاية وتنمية الطفولة، مركز التطوير المهني.

مشاركة33 دور نشر في معرض الكتاب بجامعة المنصورة

وأشار الدكتور أحمد عبد الله إلى مشاركة33 دور نشر تضم 7 دور نشر حكومية: مؤسسة الأهرام، أخبار اليوم، دار المعارف بالمنصورة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الهلال، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأوقاف، 15 دار نشر ثقافية، 11 دار نشر أكاديمية.

ويقدم المعرض تخفيضات على أسعار الكتب تتراوح بين 20-25 %