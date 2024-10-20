الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح معرض جامعة المنصورة الـ 13 للكتاب لعام 2024 (صور)

افتتاح معرض الكتاب
افتتاح معرض الكتاب بجامعة المنصورة، فيتو

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الأحد، معرض جامعة المنصورة الثالث عشر للكتاب والذى تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة خلال الفترة من 20 لـ30  أكتوبر 2024م.

 

افتتاح معرض الكتاب بجامعة المنصورة

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وأمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين، الدكتور أحمد عبد الله رزق - مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة والقائم بعمل مدير عام مكتبات الجامعة، عدد من الأساتذة والباحثين والطلاب بالجامعة، ممثلى دور النشر المشاركة فى المعرض.

جولة رئيس جامعة المنصورة بمعرض الكتاب

وتفقد الدكتور شريف يوسف خاطر دور النشر المشاركة فى المعرض وأثنى على جهد المشاركين فى المعرضين العلمى والفنى بهذا المعرض، وأضاف أن معرض الكتاب أحد أهم سبل الارتقاء بالبحث العلمى الذى يساهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة.

يضم حوالى 100 الف كتاب

وأشار طارق غلوش - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المعرض يضم حوالى 100 الف كتاب ومؤلف كما يضم المعرض فعاليات عديدة ومختلفة، فضلًا عن دور النشر الحكومية والأكاديمية والثقافية، كما يضم مجموعة من الأنشطة وورش العمل، بمشاركة 6 مراكز جامعية: مركز تطوير الآداء الجامعي، مركز تكنولوجيا التعليم، مركز خدمات الاشخاص ذوي الإعاقة، الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مركز رعاية وتنمية الطفولة، مركز التطوير المهني.

مشاركة33 دور نشر  في معرض الكتاب بجامعة المنصورة 

وأشار الدكتور أحمد عبد الله إلى مشاركة33 دور نشر  تضم  7 دور نشر حكومية: مؤسسة الأهرام، أخبار اليوم، دار المعارف بالمنصورة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الهلال، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأوقاف، 15 دار نشر ثقافية، 11 دار نشر أكاديمية.
ويقدم المعرض تخفيضات على أسعار الكتب تتراوح بين 20-25 %

محافظ الدقهلية يتفقد أسعار السلع والخدمات الطبية بمدينة منية النصر (صور)

قيادات تعليم الدقهلية يتفقدون مدارس غرب المنصورة (صور)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

افتتاح معرض الكتاب الادارة العامة لنظم المعلومات التطوير المهني الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف المكتبة الرقمية امين عام الجامعة المكتبة المركزية جامعة المنصورة محافظ الدقهلية نائب رئيس جامعة

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: تشغيل المرحلة الأولى من مستشفى 500 500 لمواجهة زيادة عدد مرضى الأورام قريبا

جامعة القناة السويس تواصل حملتها التوعوية للمشروع القومي للبلازما (صور)

جامعة سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا على الحاسب الآلي ضمن مبادرة "بداية"

اختتام فعاليات البرنامج التدريبي فاليو لطلاب جامعة دمنهور (صور)

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

بوتين خلال استقباله محمد بن زايد: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالسوبر المصري

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية