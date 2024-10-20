الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

تنفيذ 18 قرار إزالة للتعديات على أراضي الأوقاف وأملاك الدولة بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 18 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 للإزالات التي بدأت السبت 12 أكتوبر وتنتهي 1 نوفمبر 2024 ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 تنفيذ إزالة 15 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من تنفيذ إزالة 15 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز صدفا وحي غرب مدينة أسيوط بمساحة 1149 متر مربع حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة ممدوح جبر رئيس المركز بإزالة 5 حالات تعدي بالبناء على خط التنظيم فضلًا عن 3 حالات تعدي على أراضي زراعية. 

إزالة 10 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للأوقاف 

كما تمكنت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط بقيادة عيون إبراهيم رئيس الحي من تنفيذ إزالة ل 10 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة منها 8 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة تابعة لهيئة الأوقاف وحالة تعدي بالنباء على أرض ملك هيئة السكة الحديد وحالة تعدي على خط تنظيم وتمت الازالات في وجود قوة أمنية وبمشاركة مسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات وباستخدام الحملات الميكانيكية التابعة للوحدتين المحليتين.

إزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على

وأكد أبوالنصر إنه لا تهاون في حق الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة موجهًا رؤساء المراكز بالتواصل الدائم والمستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وعدم التقاعس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي بمراكز أسيوط

تنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على الأراضي في أسيوط

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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