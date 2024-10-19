محافظ الأقصر يوجه بالانتهاء من محطات رفع صرف صحي بأرمنت والزينية تمهيدا لافتتاحهم (صور)

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تعليماته بضرورة الانتهاء من محطات رفع صرف صحي قرى الرزيقات قبلي، وبحري والمحاميد قبلي، وبحري، والديمقراط بأرمنت، وكذلك إنهاء محطة رفع صرف صحي الزينية بحري بمركز الزينية تمهيدا لافتتاحهم على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق يوم 4 نوفمبر المقبل.

مشروعات الصرف الصحي في الأقصر



جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها محافظ الأقصر، اليوم السبت، لمركز أرمنت حيث تفقد مشروع صرف صحي الرزيقات قبلي بتكلفة بلغت 84 مليون جنيه، والمشروع يخدم القرية من خلال محطتين إحداهما رئيسية والأخرى فرعية.



وتبلغ شبكات الانحدار 10.5 كم رئيسية منفذة بنسبة 100٪، 2.2 كم فرعية منفذة بنسبة 100٪، وخط الطرد بطول 1000 متر رئيسية منفذ بنسبة 100٪، و400 متر فرعية منفذة بنسبة 100٪، وتم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية، ويبلغ عدد السكان لقرية الرزيقات قبلي بالتوابع 33 ألف نسمة.



رافق المحافظ خلال جولته كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلى عثمان رئيس مركز أرمنت، والمهندسة هناء عربي عبد الرحمن مدير وحدة المتغيرات المكانية.

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