مدير تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس إدارة الروضة ( صور )

قام "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة الروضة التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

جولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة الروضة التعليمية

وشملت جولة "وكيل الوزارة" زيارة مدارس الشهيد احمد عبد الباقي للتعليم الأساسي بالغوابين وبني الغوابين الإبتدائية والغوابين للتعليم الأساسي والشهيد مصباح زهران الإعدادية المشتركة والشهيد ابو الفضل احمد المقلش والشهيد السيد سليمان مرعي الابتدائية.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية

وكيل الوزارة يطمئن علي نظافة المدارس ومحيطها مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها: "كثافة الطلاب" حيث اطمأن على وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية، و"النظافة العامة" وتأكد من نظافة المدرسة ومحيطها، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية، و"التزام المعلمين" حيث تأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، و"التجهيزات المدرسية" وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

كما حرص "غريب" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية

وأكد "وكيل الوزارة" علي تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتخصيص لها فترة في نهاية اليوم الدراسي أو مع بداية كل حصة.

وكيل الوزارة يطمئن أولياء الأمور والمعلمين والطلاب علي العملية التعليمية

ومن خلال هذه الجولة، يوجه وكيل الوزارة رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية وأنها تعمل جاهدة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها.