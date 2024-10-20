الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس إدارة الروضة ( صور )

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط يتابع المدارس

قام "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة الروضة التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

جولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة الروضة التعليمية

 

 

وشملت جولة "وكيل الوزارة" زيارة مدارس الشهيد احمد عبد الباقي للتعليم الأساسي بالغوابين وبني الغوابين الإبتدائية والغوابين للتعليم الأساسي والشهيد مصباح زهران الإعدادية المشتركة والشهيد ابو الفضل احمد المقلش والشهيد السيد سليمان مرعي الابتدائية.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية
وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية

وكيل الوزارة يطمئن علي نظافة المدارس ومحيطها مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية

 

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها:  "كثافة الطلاب" حيث اطمأن على وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية، و"النظافة العامة" وتأكد من نظافة المدرسة ومحيطها، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية، و"التزام المعلمين" حيث تأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، و"التجهيزات المدرسية" وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

كما حرص "غريب" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية
وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية

وأكد "وكيل الوزارة" علي تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتخصيص لها فترة في نهاية اليوم الدراسي أو مع بداية كل حصة.

وكيل الوزارة يطمئن أولياء الأمور والمعلمين والطلاب علي العملية التعليمية

 

ومن خلال هذه الجولة، يوجه وكيل الوزارة رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية وأنها تعمل جاهدة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التربية والتعليم والتعليم الفني السيد محمد عبد اللطيف الدكتور أيمن الشهابي انتظام سير العملية التعليمية تعليم دمياط محافظ دمياط محمد رمضان غريب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

مواد متعلقة

بحضور نائب محافظ دمياط، انطلاق الجلسة الختامية لتدريب المدربين الوطنيين لبرنامج ابدأ وحسن مشروعك

جامعة عين شمس تبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة للتسجيل في المرحلة الثانية الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2024، موعد التسجيل في المرحلة الثانية بجامعة عين شمس

التعليم العالي: بدء الدراسة بـ 3 كليات جديدة في الجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2024، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024 / 2025 في جميع الجامعات الحكومية

ما الفرق بين الشح والبخل؟

الأكثر قراءة

السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

السيسي: الظروف المحيطة بالمنطقة أدت لفقداننا حوالي 7 مليارات دولار خلال 10 أشهر

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

منوعات

المزيد

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية