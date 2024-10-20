الأحد 20 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

للوالدين، نصائح تساعدك أن تكون قدوة حسنة لأطفالك

التربية بالقدوة
التربية بالقدوة

نصائح تساعدك أن تكون قدوة حسنة لأطفالك، تعد التربية بالقدوة من أهم الأدوات التربوية التي يجب أن يعتمد عليها الوالدان في تنشئة أطفالهما. 

فالآباء والأمهات هم النموذج الأول الذي يتعرف عليه الطفل ويكتسب منه قيمه وسلوكياته، وعندما يشاهد الأطفال تصرفات والديهم، يبدأون في تقليدها والتأثر بها، سواء كانت إيجابية أم سلبية.

ولأن الأطفال يعتمدون بشكل كبير على ملاحظة ما يحيط بهم خلال مراحل نموهم المختلفة، يصبح دور الوالدين كقدوة محورية في تشكيل شخصياتهم وتوجيه سلوكياتهم.


أهم النصائح لتكون قدوة حسنة لأبنائك

القدوة الحسنة
القدوة الحسنة

أكدت الدكتورة عبلة إبراهيم استاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن الوالدان هما القدوة الأولى والأهم في حياة أطفالهم، وهذا الدور يتطلب وعيًا والتزامًا بتقديم أفضل ما لديهم من سلوكيات وقيم. 

وأضافت الدكتورة عبلة، أن الأطفال يتعلمون من خلال الملاحظة والتقليد، لذا يجب أن يعكس الوالدان القيم التي يرغبان في أن يكتسبها أطفالهم. سواء كان ذلك من خلال التصرف بمسؤولية، أو التعامل مع الآخرين بلطف واحترام، أو التحكم في المشاعر، أو حتى في حب التعلم والتطوير الذاتي. كل هذه الجوانب تشكل الأساس الذي يبني عليه الطفل شخصيته وسلوكياته في المستقبل.

وفي السطور التالية تقدم الدكتورة عبلة، أهم النصائح التي تساعد الوالدين في أن يكونوا قدوة حسنة للأطفال.

القدوة الإيجابية
يجب أن يدرك الوالدان أن أفعالهما تعبر عن الرسائل الأهم التي يتلقاها الطفل. لا يمكن الاعتماد على التوجيهات اللفظية وحدها لتحقيق السلوك الجيد، بل يجب أن تتوافق هذه التوجيهات مع الأفعال. 
فعلى سبيل المثال، إذا طلب الأب من أطفاله أن يكونوا صادقين، ولكنه في نفس الوقت يكذب في مواقف حياتية، فإن الطفل سيتعلم أن الكذب مقبول، حتى وإن كان الوالد قد أوصاه بخلاف ذلك.

عندما يظهر الوالدان سلوكيات إيجابية مثل الصدق، الاحترام، الالتزام بالمسؤولية، والتعاون، فإن هذه القيم تنتقل للأطفال بشكل طبيعي. فالأطفال الذين يرون والديهم يتعاملون بلطف مع الآخرين، يتعلمون بدورهم أهمية التعامل اللطيف. 
وعندما يشاهدون والديهم يلتزمون بمواعيدهم ووعودهم، يتعلمون بدورهم قيمة الالتزام والوفاء بالعهود.

 

أهمية الاستمرارية
من المهم أن يلتزم الوالدان بأن يكونوا قدوة في جميع الأوقات وليس فقط في بعض المواقف. 
يتعلم الأطفال بسرعة ويمتلكون قدرة مذهلة على ملاحظة التناقضات. إذا لاحظوا أن الوالدين يتصرفان بشكل مختلف في المنزل مقارنة بما يبدونه أمام الناس، فقد يؤدي ذلك إلى تشويشهم وجعلهم يشككون في القيم التي يُفترض أن يتعلموها.

أهمية التربية بالقدوة
أهمية التربية بالقدوة

لذا يجب على الوالدين الحرص على الاتساق في سلوكياتهم وتفاعلهم مع الآخرين. هذا يساعد في بناء أساس قوي من الثقة بين الوالدين وأطفالهم. وعندما يكون الأطفال واثقين من أن والديهم يتصرفون بصدق وشفافية، يصبحون أكثر قدرة على تبني هذه القيم في حياتهم اليومية.

 

القدوة في التعامل مع المشاعر
واحدة من أكثر اللحظات التي يظهر فيها دور الوالدين كقدوة هي في كيفية التعامل مع المشاعر، خاصةً في الأوقات الصعبة. 
عندما يواجه الطفل موقفًا محبطًا أو صعبًا، فإنه سيعتمد في كثير من الأحيان على الطريقة التي شاهد بها والديه يتعاملان مع هذه المواقف. 
إذا رأى الطفل أن والديه يعالجان الغضب بهدوء وبتفكير منطقي، فإنه سيتعلم كيفية تنظيم مشاعره والتعامل معها بطريقة إيجابية.

القدوة السيئة
القدوة السيئة

من جهة أخرى، إذا كان الوالدان يميلان إلى الصراخ أو التوتر عند مواجهة التحديات، فمن المحتمل أن يقلد الطفل هذه السلوكيات في مواقف مشابهة. 
لذا، من الضروري أن يظهر الوالدان التحكم العاطفي والاستقرار النفسي أمام أطفالهم، وأن يوضحوا لهم أنه من الطبيعي أن نشعر بالغضب أو الحزن، ولكن من المهم أن نعبر عن هذه المشاعر بطرق صحية.

 

دور الوالدين في التعليم والتحفيز
بجانب السلوكيات اليومية، يجب أن يكون الوالدان قدوة في التحفيز على التعلم والنمو الشخصي. 
إذا رأى الطفل أن والديه يحبان التعلم ويكرسان الوقت لاكتساب مهارات جديدة أو تحسين قدراتهم، سيتعلم أن التعليم والنمو جزء أساسي من الحياة. 
على سبيل المثال، يمكن للوالدين أن يشاركوا في أنشطة تعليمية مع أطفالهم مثل قراءة الكتب أو حضور ورش العمل أو تعلم هوايات جديدة.

الاهتمام بالتعليم ليس فقط في المواد الدراسية، بل يشمل أيضًا تطوير المهارات الشخصية مثل التفكير النقدي وحل المشكلات. من خلال مشاركة الأطفال في الأنشطة التي تعزز هذه المهارات، يتعلمون أن النمو الشخصي والتطوير المستمر هما جزء من الحياة اليومية.

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