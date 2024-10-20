حزب العدل: مبادرة «ألف قائد محلي» تبدأ مرحلة التأهيل السياسي لشباب القاهرة الكبرى

بدأت مبادرة ألف قائد محلي بحزب العدل، مرحلة التدريب والتأهيل السياسي، لشباب القاهرة الكبرى، الذين اجتازوا مرحلة المقابلات الشخصية، قبل أسبوعين.

التعريف بمفهوم السياسة وأهمية ممارسة العمل السياسي

التدريب الذي احتضنته قاعة ١٩١٩ في مقر حزب العدل الرئيسي بالقاهرة الجديدة، حضره نحو ٥٠ شابا من الجنسين، وشمل في يومه الأول التعريف بمفهوم السياسة وأهمية ممارسة العمل السياسي، وشرح الدستور المصرى من حيث النصوص والممارسة.

الموازنة بين حرية التعبير والحفاظ على الأمن القومي

وقدم الدكتور يوسف ورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق، وعضو لجنة خبراء مبادرة ألف قائد محلي، أولى محاضرات التدريب، موضحا أهمية تعليم الشباب السياسة والتفاعل مع كافة أحداث الشأن العام، وذلك في إطار يوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الأمن القومي.

وأكد "ورداني" أهمية الدستور بوصفه الوثيقة الأعلى في البلاد، مشيرا إلى تحقيقه التوازن بين السلطات الثلاث، وضمان الحقوق والحريات الأساسية، موضحا أهمية إعمال النص الدستوري المعني بإنشاء المفوضية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز.

المطالبة بتعديل المادة 180 بالدستور

مساعد وزير الشباب والرياضة السابق طالب كذلك، أن يتضمن أي تعديل دستوري قادم النص على تعديل المادة ١٨٠، الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية المحلية لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، ومد العمل بالمادة ٢٣٦ من الدستور، التي ينتهي العمل بها في ٢٠٢٤، والخاصة بالتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة.

وتستكمل المبادرة فعالياتها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتشمل محاضرات الأسبوع القادم موضوعات استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشرح كيفية عمل مؤسسات الدولة والمجتمع بما يجعل الشباب واعين بالتحديات التي تتعرض لها الدولة على كافة الأصعدة.

ويذكر ان مبادرة ألف قائد محلي، هي مبادرة وطنية، لتدريب وتأهيل الشباب على العمل العام، أطلقها حزب العدل بالتعاون مع مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي كبير، بحضور عدد من النواب والسياسيين والإعلاميين والشخصيات العامة، في مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة.