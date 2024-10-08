الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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سياسة

يوسف ورداني: "ألف قائد محلي" تستكمل حالة الحوار السياسي والمجتمعي في الدولة

يوسف وردانى مساعد
يوسف وردانى مساعد وزير الشباب والرياضة السابق

قال الدكتور يوسف ورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة السابق، إن حرص مبادرة ألف قائد محلي، التي ينظمها حزب العدل بالتعاون مع مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، على دعوة عدد من القامات الفكرية السياسية والمجتمعية لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للاشتراك في المبادرة أمر يستحق الاشادة.

 

 تمثيل مختلف التيارات السياسية في كافة مراحل تنفيذها

 

وأوضح "ورداني" أن ذلك يعكس فلسفة المبادرة، التي استندت منذ بدايتها على تمثيل مختلف التيارات السياسية في كافة مراحل تنفيذها، وفتح الباب لمختلف فئات الشباب للاشتراك فيها، دون قصرها على الشباب الحزبي أو المنتمي لمؤسسات أهلية معينة.

 

إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن مقترحاتهم وأفكارهم

 

 أكد مساعد وزير الشباب والرياضة السابق، أن ذلك التوجه يعكس حرص الدولة في الفترة الأخيرة على فتح المجال العام، وإتاحة الفرصة لكافة المواطنين للتعبير عن مقترحاتهم وأفكارهم، ومن مؤشرات ذلك  إطلاق  الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني في أبريل ٢٠٢٢، بمشاركة كافة القوى السياسية والشبابية، وتوجيهه بإحالة عدد من المقترحات التي وافق عليها للحكومة لتنفيذها.

 

تكثيف برامج الاحزاب برامجهم فى مجال اعداد الشباب 

 

وتابع: دعت أمانة الحوار كافة المواطنين للإدلاء بمقترحاتهم بشأن أنسب الطرق لتقديم الدعم، كما وجه رئيس الجمهورية بمناقشة قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي في جلسات الحوار الوطني القادمة، وأيضا لقاء رئيس الوزراء مع عدد من القامات الفكرية لمناقشة مختلف قضايا الوطن.

ودعا، الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تكثيف برامجهم في مجال إعداد الشباب للعمل على المستوى المحلي، وعدم قصر ذلك على فكرة الانتخابات فقط، مؤكدا أن نهضة مصر تكمن في استنفار همم المقيمين في القرى والنجوع، وفي تشجيعهم على العمل والإنتاج.

 

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