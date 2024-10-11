الجمعة 11 أكتوبر 2024
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سياسة

"ألف قائد محلي" تجري المقابلات الشخصية مع شباب الإسكندرية غدًا

حزب العدل، فيتو
حزب العدل، فيتو

قال إسلام الجندي، القائم بأعمال أمين تنظيم حزب العدل في محافظة الإسكندرية، وعضو لجنة خبراء المحليات في مبادرة ألف قائد محلي، إن أمانة الحزب هناك أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاحتضان المقابلات الشخصية مع الشباب المتقدمين للانضمام للمبادرة، والمزمع إجراءها غدا، السبت.

ألف قائدة محلي 

وأضاف "الجندي" أن مقر حزب العدل في الإسكندرية جاهز لاستقبال قيادات "ألف قائد محلي" والحزب والضيوف والشخصيات العامة المتوقع حضورهم المقابلات، بالإضافة للشباب.

وأكد الدكتور محمد ناصر، أمين شباب الإسكندرية وعضو الهيئة العليا لحزب العدل، أنه تم التواصل مع كل الشباب المتقدمين للانضمام للمبادرة، لحضور المقابلات الشخصية مع قيادات "ألف قائد محلي" في محافظة الإسكندرية، غدا السبت.

وتابع: المقابلات الشخصية مع الشباب ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها مقابلات شباب القاهرة الكبرى "القاهرة - الجيزة - القليوبية"، في مقر حزب العدل الرئيسي بالقاهرة الجديدة، الأسبوع الماضي.

"ألف قائد محلي" هي مبادرة لتأهيل الشباب من الجنسين وتدريبهم على العمل العام وخاصة "المحليات"، وأطلقها حزب العدل الشهر الماضي، بالتعاون مع مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، خلال مؤتمر صحفي كبير، احتضنه مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من السياسيين والشخصيات العامة.

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