وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس (صور)

واصل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جولاته علي المدارس.

واستهدفت الزيارة عدد من المدارس منها: بطرة الابتدائية المشتركة، وبطرة الإعدادية بنين، ومجمع بطرة الابتدائي، وزهير الفار الإعدادية بنات، وأبو بكر الصديق التجريبية لغات.

تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

وخلال الزيارة شدد وكيل تعليم الدقهلية علي تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والانضباط في طابور الصباح وكذلك الإشراف.

إلتزام المدارس بالقرارات الوزارية

كما اطلع علي كثافات الفصول وشدد علي إلتزام المدارس بالقرارات الوزارية وتمني للجميع عاما دراسيا موفقًا، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.