بمشاركة عالمية، وزير البترول يفتتح اليوم مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط

يفتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأحد، مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) الذى تعقد نسخته الجديدة هذا العام بمدينة الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام".

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام بمشاركة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وأمين عام وزارة الطاقة اليونانية وأمناء عدد من المنظمات الدولية الكبرى في مجال الطاقة والغاز الطبيعي والتي تضم أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، ومدير عام مرصد الطاقة المتوسطي، ولفيف من قيادات صناعة البترول المصرية والمديرين التنفيذيين بالشركات العالمية للطاقة والتكنولوجيا والخبراء، ويهدف المؤتمر إلى زيادة فرص التعاون بين الدول والمستثمرين في حوض البحر المتوسط وإقامة شراكات استراتيجية جديدة، فضلًا عن تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير صناعة الطاقة.



وأكد المهندس كريم بدوي على أهمية مؤتمر MOC، كمنصة تقنية رائدة تتناول جميع أنشطة الطاقة الإقليمية، وتجمع المعنيين والمهتمين لاستكشاف إمكانات الطاقة الهائلة التي تمتلكها منطقة البحر المتوسط، لافتًا إلى أن هذا الحدث يعد فرصة متميزة لتبادل الأفكار والخبرات وإقامة الشراكات والتعرف علي الحلول الجديدة والمبتكرة للتحديات التي تواجه صناعة الطاقة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عدة جلسات رئيسية تجمع قادة صناعة الطاقة والمسؤولين التنفيذيين والمنظمات الدولية والمستثمرين والشركات العالمية تركز على السبل العملية للتعاون في استثمار إمكانيات الطاقة بالبحر المتوسط.

وأوضح المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، رئيس المؤتمر فى دورته الحالية، أن المؤتمر سيحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال البترول والطاقة، وستشهد فعالياته حوالي 5 جلسات رئيسية وأكثر من 30 فنية لمناقشة واستعراض التطوير والابتكار في صناعة الطاقة والأساليب التكنولوجية الحديثة.

وأعلن المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المؤتمر يمثل حدث تقني رائد في منطقة البحر الأبيض المتوسط يركز على تسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية والتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الطاقة، إلى جانب استمرار التعاون المثمر بين قطاع البترول المصري ودول شرق المتوسط.

تجدر الإشارة إلى مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط (MOC) تم إطلاقه في عام 2000، ويتم تنظيمه بالتناوب كل عامين بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية، وقد عقدت نسخته الأخيرة في الإسكندرية عام 2019 وتعود للانطلاق هذا العام في ثوب جديد.