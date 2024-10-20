الأحد 20 أكتوبر 2024
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في دير العذراء بالمنيا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا توماس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بدير السيدة العذراء.

قصة استشهاد القديس بولس

فيما تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية.

﻿وفي سنة 68 للشهداء ( 351م ) استشهد القديس بولس بطريرك القسطنطينية. وُلِدَ هذا القديس بتسالونيكي في أواخر القرن الثالث الميلادي. ومنذ حداثته، صار تلميذًا للقديس ألكسندروس بطريرك القسطنطينية. 

وبعد نياحة القديس ألكسندروس سنة 336م، ارتقى القديس بولس كرسي القسطنطينية بعده.

وقاوم بشدة الأريوسيين الذين ينكرون لاهوت السيد المسيح، حتى طهَّر البلاد منهم. ولما مَلَكَ قسطنديوس ابن قسطنطين على بلاد الشرق، وكان أريوسيًا، طلب إلى هذا البطريرك أن يكف عن مقاومة الأريوسيين، فرفض، فغضب الملك. ونفاه عدة مرات عن كرسيه.

وفي آخر مرة نفاه إلى بلاد أرمينيا. ثم أوعز إلى أحد الأريوسيين بقتله. فدخل عليه ليلًا وخنقه. فنال إكليل الشهادة.

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البابا تواضروس دير العذراء البابا تواضروس الثاني الملائكة ميخائيل الأنبا توماس

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