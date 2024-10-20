الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية تضبط 6 قضايا مخدرات وتنفيذ 801 حكم قضائى فى أسوان ودمياط

حملة أمنية تضبط 6
حملة أمنية تضبط 6 قضايا مخدرات وتنفيذ 801 حكم قضائى فى أسوان

 شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 

تحرير نحو 33 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو).. بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، و3 قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 801 حكم قضائى متنوع.
 

 

وفى مديرية أمن دمياط؛  ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم  (7,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو – 8 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط ( بندقية آلية - طبنجة – فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية قطاع الأمن العام قطاع الأمن مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط مخدر الهيروين مخدر الهيدرو

مواد متعلقة

تحرير نحو 33 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة وتستخرج 27 ألف بطاقة وشهادة مميكنة

تحرير 1515 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

بالأسماء، وزير الداخلية يسمح لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

بالأسماء، وزير الداخلية يسمح برد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنًا

الأكثر قراءة

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

منوعات

المزيد

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

ماسك يتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات لمن يوقع على عريضة دستور أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية