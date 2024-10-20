حملة أمنية تضبط 6 قضايا مخدرات وتنفيذ 801 حكم قضائى فى أسوان ودمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو).. بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، و3 قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 801 حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو – 8 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط ( بندقية آلية - طبنجة – فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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