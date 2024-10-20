تحرير نحو 33 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 33 ألفا و232 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 11 الفا و814 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1914 مخالفات السير بدون ترخيص و16 مخالفة موقف عشوائي و1744 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و39 مخالفة دراجة نارية و14 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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