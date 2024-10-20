الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 6 ملايين جنيه
ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي

 واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 6 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الاتجار في العملات الأجنبية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال المضاربة بأسعار العملات العملات الأجنبية

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