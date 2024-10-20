الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1515 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 1515 مخالفة
تحرير 1515 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1515 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع  47 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 549 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الكثافات المرورية تركيب الملصق الالكتروني بوزارة الداخلية كثافات المرورية مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

مواد متعلقة

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

بالأسماء، وزير الداخلية يسمح لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

بالأسماء، وزير الداخلية يسمح برد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنًا

حالة الطرق اليوم، زحام بمحور 26 يوليو وشارعى رمسيس والهرم وكوبرى أكتوبر وكورنيش النيل

رخصتك انتهت ومحتاج تجددها، أماكن تواجد وحدات المرور المتنقلة ومواعيد عملها

ضبط 130 فرد خرطوش وفحص 62 سائقًا للكشف عن المخدرات خلال حملات بالمحافظات

تحرير 1677 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

الأكثر قراءة

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

سجن أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة أجنبية في قطر

منوعات

المزيد

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

ماسك يتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات لمن يوقع على عريضة دستور أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية