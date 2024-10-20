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حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي

إصابة 10 أشخاص فى
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم مروع،فيتو

 أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوى، اليوم الأحد، وهرعت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى مكان الحادث.

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وكانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا  من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

وبالإنتقال والفحص؛ تبين تصادم سيارة نقل مع 5 دراجات بخارية تتسابق بالطريق وأسفر الحادث عن إصابة 10 اشخاص، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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