إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي
أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوى، اليوم الأحد، وهرعت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى مكان الحادث.
وكانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.
وبالإنتقال والفحص؛ تبين تصادم سيارة نقل مع 5 دراجات بخارية تتسابق بالطريق وأسفر الحادث عن إصابة 10 اشخاص، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.