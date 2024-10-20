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محافظات

محافظ كفر الشيخ: رصف شوارع شاطئ الأمل بمصيف بلطيم

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أنه قد تابع جهود الوحدة المحلية بمدينة مصيف بلطيم، في أعمال رصف عدد من شوارع شاطئ الأمل، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

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أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025.

  • محافظ كفر الشيخ يكلف بالالتزام بالمواعيد المحددة في الرصف

وقد كلف اللواء علاء عبد المعطي،  محافظ كفرالشيخ، بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، وإستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

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شاطئ الامل مصيف بلطيم كفر الشيخ

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