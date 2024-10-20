الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

سقوط 8 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الدراجات ومحتويات السيارات

سقوط 8 لصوص لإرتكاب
سقوط 8 لصوص لإرتكاب جرائم سرقات متنوعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص من بينهم "عميل سيىء النية" وآخر "له معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" ملك وقيادة أحدهم تم ضبطها، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتهم (كمية من الكابلات النحاسية وزنت 200 كيلو جرام).

 وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات أقروا بسرقتها من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "القطع"،كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة.

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة روض الفرج، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 

  وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بارتكاب 4  وقائع سرقة من داخل السيارات، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية") تم ضبطه. 

وتم ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب " كسر الزجاج" وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة).

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وأقر بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (مالك مخزن خردة) تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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مديرية أمن القاهرة شكيل عصابي سرقة السيارات سرقة الدراجات النارية

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