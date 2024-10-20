تحرير 495 مخالفة تموينية بمراكز أسيوط

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على مواصلة الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز والأسواق للتصدي لكافة محاولات الغش التجاري والاطمئنان على جودة وسلامة السلع المعروضة لحماية وصون حقوق المستهلكين وتحقيق الإنضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حملات تموينية يومية تشنها مديرية التموين



وأشار المحافظ إلى إنه يتابع نتائج الحملات التموينية اليومية التي تشنها مديرية التموين بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية، حيث نجحت على مدار يومين في تحرير 495 مخالفة تموينية بكافة مراكز ومدن المحافظة منها 82 محضرا في مجال الأسواق تتضمن ضبط 688 بطاقة تموينية داخل مخبز بالمخالفة للقانون وضبط 29 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مطحن موانى وضبط سيارة محملة 2.5 طن ردة بدون فواتير.

تحرير 5 محاضر غلق مشروع جمعيتي و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار

كما تم ضبط 640 قطعة باتية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط لحوم مجمدة ومفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط بويات منتهية الصلاحية وتحرير محضر تجميع زيت تمويني ومحضر سلع غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 5 محاضر غلق مشروع جمعيتي و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية و14 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر.

تحرير 413 محضرن في مجال المخابز البلدية

علاوة على تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات بوتاجاز بالمستودعات و38 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية فيما تم تحرير 413 محضرن في مجال المخابز البلدية تشمل محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.



وطالب محافظ أسيوط بتضافر كافة الجهود بصفة مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها وردع كافة الممارسات التي تضر بجمهور المستهلكين وحقوق الدولة معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ