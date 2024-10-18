ألغي الظهور المقرر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فعالية الرابطة الوطنية للأسلحة النارية الأسبوع المقبل، الذي كان مقررًا يوم الخميس في سافانا بولاية جورجيا.

ترامب يلغي سلسلة من نشاطاته قبل أيام من الانتخابات

هذا الإلغاء بحسب موقع "أكسيوس" هو الأحدث في سلسلة من التغييرات في جدوله الإعلامي مع اقتراب موعد الانتخابات بعد 17 يومًا فقط.

وتقلصت فرص ظهور ترامب في وسائل الإعلام يحد من قدرة الناخبين على سماعه قبل الانتخابات.

بينما تُقلل هذه الإلغاءات من ظهوره، تقوم نائبة الرئيس كامالاهاريس بحملة إعلامية مكثفة، إذ واجهت مقابلات مع وسائل إعلام غير مؤيدة مثل فوكس نيوز، في حين يظل ترامب محصورًا في وسائل الإعلام المحافظة.

خطاب ترامب الأكثر حدة

في ظهوره الأخير، أصبح خطاب ترامب أكثر حدة، إذ وصف منتقديه بأنهم أعداء من الداخل، وروج لنظريات المؤامرة حول المهاجرين.

وأعلنت رابطة البنادق الوطنية يوم الخميس أن الفعالية أُلغيت بسبب تغييرات في جدول الحملة.

كما ألغى ترامب مقابلتين كان من المقرر أن يجريهما مع إن بي سي نيوز وسي إن بي سي هذا الأسبوع، إضافة إلى ظهوره الذي كان مقررًا في برنامج 60 دقيقة على قناة سي بي إس.

وخلال الأسبوع الماضي، أثار ترامب الدهشة بعد قطع اجتماع في مجلس بلدية بنسلفانيا للاستماع إلى الموسيقى لأكثر من نصف ساعة، وقال مخاطبا أنصاره "دعونا نجعل الأمر مهرجانا موسيقيا.. من يريد سماع الأسئلة، أليس كذلك؟".

وليست هذه المرة الأولى التي يتراجع فيها ترامب عن ظهوره الصحفي خلال حملته لعام 2024. فقد ألغى سابقًا عدة ظهورات، منها في ولاية بنسلفانيا مع الرئيس البولندي أندريه دودا، وفي أغسطس ألغى مقابلة مع ديترويت نيوز بعد استفسارات حول بيانات الجريمة.

وتقلصت التجمعات الانتخابية لترامب مقارنة بعام 2016، رغم أن ترامب سخر علنًا من حملة جو بايدن التي جرت من المنزل خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020.