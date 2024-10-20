الأحد 20 أكتوبر 2024
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حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بدمياط الجديدة

وصلات المياه
وصلات المياه

صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن لجنة الخلسة بالجهاز قامت بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، بشن حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بالمجاورة 34 بنطاق الحى السادس بالمدينة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة العمل على استيداء حقوق الدولة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن فصل 31 وصلة مياه خلسة، وضبط عدد 17 موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة. 
وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الاسكان المتوسط الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

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