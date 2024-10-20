الأحد 20 أكتوبر 2024
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تداول 40 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط، ڤيتو
ميناء دمياط، ڤيتو

 أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأحد، استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية  16 سفينة،  بينما غادر 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 

 وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24643 طنا تشمل: 7595 طن يوريا و1182 طن بودرة جبس و880 طن رمل و433 طن كلينكر و3899 طن أسمنت و4882 طن ألواح جبس و650 طن ملح و5122 طن بضائع عامة.

حركة الوارد من البضائع العامة

 كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38310 أطنان تشمل: 7236 طن حديد و1000 طن اسمنت و4062 طن فول و4470 طن زيت طعام و4534 طن ابلاكاش و12242 طن قمح و4766 طن بضائع متنوعة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 354 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 771 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4054 حاوية مكافئة.

 

رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء

 ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129067 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 155757 طنًا  .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2676 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والفيوم  ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4582 حركة.

 

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