الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

21 شخصًا يتنازلون
21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

 أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق،  القرار رقم 1812 لسنة 2024 بشأن تنازل 21 شخصًا عن الجنسية المصرية.

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وتضمن نص القرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1812 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر  يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  محمد رضا أحمد حسن وآخرهم  محمد صلاح مصطفى عيسى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. 

 

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية 

 محمد رضا أحمد حسن الكويت 7/10/1988 الهولندية،  سامح عاطف سعد عبد الجواد حسنين القليوبية 25/5/1989، محمد عطية عبد السلام عطوة الدقهلية 15/7/1980، محمد فايز محمد شاهين القاهرة 23/4/1977، إسلام شعبان محمود عبد العزيز القاهرة 7/9/1986،  مجدى مجدى عبد الفتاح العزونى دمياط 21/11/1991،  مايكل مجدى حبيب معوض المنيا 3/2/1992، طارق محمد حافظ إبراهيم المهدى النمسا 16/2/2002 النمساوية،  طارق جمال محمد متولى الديب النمسا 15/2/1998،  إنجى مينا أنور صادق المنيا 15/5/1987، شيرين محمد موسى عفيفى المنوفية 8/8/1984، أسماء سامى مصطفي سالم الشرقية 1/6/1997.

 

وتضمن القرار ؛  إخلاص حسن حمودة عمر البحيرة 1/3/1968 الليبية،  خميسة سلومة عباس حمودة البحيرة 2/9/1971، صباح محمد عبد الكريم حسن الجيزة 5/12/1962 الكويتية 16 السيدة/ نوال إبراهيم مبارك العرفج الكويت 12/7/1969،  شيماء محمد رشاد عبد اللطيف الكويت 27/4/1983 العمانية،  ريم عثمان عبد الكريم العثمان القينى الشرقية 21/3/1990 السعودية،  عبد الرحمن مشعل بن محمد بن عيد الحربى القاهرة 21/9/2008، محمد محمد أحمد الشيمى المنوفية 23/5/1969 البيلاروسية،  محمد صلاح مصطفى عيسى المنوفية 5/2/1983 البوسنة والهرسك

 

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