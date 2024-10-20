نائبًا عن السيسي، وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب رئيس إندونيسيا الجديد (صور)

شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في حفل تنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو الرئيس الجديد لجمهورية إندونيسيا.

وذلك في برلمان إندونيسيا العريق، وبحضور عدد كبير من رؤساء عدة دول، ورؤساء وزارات دول مختلفة، والوزراء الممثلين لرؤساء دول متعددة.

مراسم حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد

وجرت مراسم حفل تنصيب الرئيس صباح اليوم، حيث تقدم وزير الأوقاف إلى مصافحة الرئيس الجديد برابوو سوبيانتو، مبلغا سيادته تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وتمنياته لسيادته بكل التوفيق والسداد، وبأن تنعم إندونيسيا ومصر بكل الأمان والازدهار.

وأعرب وزير الأوقاف عن تشرفه بنقل تهنئة مصر رئيسا وشعبا إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد.

وجرت مراسم حفل تنصيب الرئيس بحضور رؤساء وممثلي رؤساء الدول، وبحضور رؤساء إندونيسيا السابقين ونواب الرؤساء، وقيادات الدولة الإندونيسية، وأعضاء البرلمان، حيث توالت مراسم تنصيب الرئيس ونائبه بالسلام الجمهوري الإندونيسي، وتوقيع وثيقة تسلم مقاليد رئاسة الدولة، وإلقاء القسم الدستوري، ثم كلمة الرئيس الجديد، ثم مرور الرئيس الجديد لمصافحة الرؤساء وممثلي الرؤساء المشاركين في حفل تنصيبه.

وزير الأوقاف: يشرفني تمثيل قيادة وطني العظيم مصر وأن أكون موفدًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عنه

وهنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف جموع الشعب الإندونيسي بتنصيب فخامة الرئيس برابووو سوبيانتو رئيسا لجمهورية إندونيسيا، مضيفًا: "يشرفني تمثيل قيادة وطني العظيم مصر، وأن أكون موفدًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عنه في حفل تنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد".

ودعا وزير الأوقاف المولى تبارك وتعالى للرئيس الجديد بكل السداد والتوفيق والازدهار، معربًا عن سعادته بمشاركة الشعب الإندونيسي مظاهر الاحتفال بهذا اليوم التاريخي الكبير.