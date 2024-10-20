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أخبار مصر

نائبا عن السيسي، وزير الأوقاف يشارك اليوم في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد

استقبال وزير الأوقاف
استقبال وزير الأوقاف في إندونيسيا، فيتو
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يشارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم الأحد، في احتفال إندونيسيا الرسمي بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي 

استقبال وزير الأوقاف في إندونيسيا 

واستقبل السفير ياسر الشيمي سفير جمهورية مصر العربية بدولة إندونيسيا  أمس السبت، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بحضور سينتا نورية عبد الرحمن واحد حرم الرئيس عبد الرحمن واحد والدكتور محمد قريش شهاب وزير الشئون الدينية الأسبق، والحبيب محمد لطفي بن يحي، مستشار رئيس الجمهورية الإندونيسية ورئيس مؤسسة الطرق الصوفية التابعة لجمعية نهضة العلماء بإندونيسيا وعدد من الشخصيات والرموز الإندونيسية.

 

وأقام السفير المصري في إندونيسيا ياسر الشيمي مأدبة غداء في منزله على شرف حضور وزير الأوقاف.

وهنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف جموع الشعب الإندونيسي بتنصيب فخامة الرئيس برابووو سوبيانتو رئيسا لجمهورية إندونيسيا، مضيفًا:" يشرفني تمثيل قيادة بلدي وأن أكون موفدا من قبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عنه في حفل تنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد، الذي يقام اليوم الأحد  في البرلمان الاندونيسي، سائلا الله تبارك وتعالى لفخامة الرئيس الجديد كل السداد والتوفيق والازدهار، معربًا عن سعادته بمشاركة الشعب الإندونيسي مظاهر الاحتفال بهذا اليوم التاريخي الكبير.


وأعربت سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق عن سعادتها وشكرها وتقديرها لاستقبال وزير الأوقاف لها في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، واختيارها ضيف الشرف للمؤتمر، وعلى حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدة أن توصيات المؤتمر جرى تطبيقها بعد عودتها مباشرة.

وزير الأوقاف: مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا تعتز بالعلاقات المتميزة بإندونيسيا 


وفي السياق نفسه أكد وزير الأوقاف أن مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا تعتز بالعلاقات المتميزة بإندونيسيا رئيسا وحكومة وشعبا، وأن المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي" الذي عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشرف بحضور السيدة سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق.
 

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