الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تعلن عن لقاء آخر مع جمهورها بعد لايف التيك توك

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

 أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن فتحها حوار مفتوح مع جمهورها، وذلك بعد تصدرها التريند مؤخرا بعد بثها المباشر عبر منصة التيك توك.

 

شيرين عبد الوهاب على تيك توك 

 وأكدت شيرين عبد الوهاب، أنها تستعد لتلقي أسئلة الجمهور، لكي ترد على إجابتهم في بث مباشر جديد عبر التيك توك أيضا.

 

لايف شيرين عبد الوهاب 

 وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، قد تصدرت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب ظهورها في بث مباشر مع جمهورها بعد غياب وذلك عبر منصة "TIK TOK".

وأعلنت من خلال هذا البث عن العديد من المفاجآت الجديدة خلال الفترة المقبلة، عقب طرحها لآخر أغاني ألبومها وهي أغنية “ابتسمت"، التي فوجئت بحذفها من موقع “X” تويتر سابقا.

وبرغم من أن شيرين عبد الوهاب انتهت من طرح أغانٍ أحدث ألبوماتها، إلا أنها تجهز أيضا عددا من الأغاني المقبلة من المفترض طرحها خلال فصل الشتاء وتتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب علي تيك توك تيك توك لايف شيرين عبد الوهاب

مواد متعلقة

شيرين عبد الوهاب عن ألبومها الجديد: من أصعب التجارب في حياتي

فنانون اعتادوا الظهور على " تيك توك ".. كسب المال وتعويض نقص الأعمال أبرز الأسباب.. شيرين عبد الوهاب تثير جدلا بفيديو قصير

الأكثر قراءة

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

سجن أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة أجنبية في قطر

منوعات

المزيد

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

ماسك يتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات لمن يوقع على عريضة دستور أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية