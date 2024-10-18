الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

شيرين، فيتو
شيرين، فيتو

في أول تحد من الفنانة شيرين عبد الوهاب، على حذف منصة “إكس” تويتر سابقا ـ أغنيتها “ابتسمت”،  وهي آخر أغاني ألبومها الغنائي الجديد، قامت الفنانة بغناء الأغنية مع التكرار لكي يحفظها جمهورها وذلك خلال خروجها في لايف عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك.

وكانت شيرين عبد الوهاب طرحت أغنيتها الجديدة “ابتسمت” مساء أمس الخميس، على منصة “إكس”، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما وتقول كلماتها:
ابتسمت
جالي وعليه اترسمت
قلت له إنت قويت زمان
وأديك راجعلي اتهزمت

لكن منصة “إكس” تويتر سابقا ـ حذفت الأغنية، استجابة لبلاغ مقدم من مالك حقوق النشر.

ولم يخلو لقاء شيرين عبد الوهاب بجمهورها على تيك توك، من انفعال الفنانة وظهر جليا بعد تعليق أحد المتابعين لها في اللايف واختيار اسم “عودة شيرين” لألبومها الجديد".

 

وقالت شيرين عبد الوهاب منفعلة: "عودة من إيه هو أنا كنت مسافرة؟".

 

وتطرقت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر اللايف على أزمة لقب “صوت مصر” وقالت: "إنها لا تحب الألقاب متابعة: "أنا لقبي اسمي وبس ومش بهتم بموضوع الألقاب أهم حاجة أنه يكون جنب اسم بلدي". 

وأضافت شيرين عبد الوهاب: “أنها تستعد الفترة المقبلة، لإحياء مجموعة حفلات كبيرة وأولهم في مصر، مؤكدة أنها تبدأ في مصر”.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: "نفسي أجي العراق وهاجي قريب جدًّا وكل البلاد هزورها بالإضافة إلى أني عندي حفلات في أوروبا قريبا".

واستطردت: "أكتر أغنيتين كان فيهم أحساس  هما ما زال البال وبتمني أنساك والغناء قدام توما متعة، ومعنديش مانع أسمي ألبومي الجديد البوتجاز".   

كما تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن نجاح ألبومها الجديد والتي طرحت منه الأغنية الأخيرة وهي يبتسم، مشيرة إلى أنها تجهز أغاني للشتاء. 

وقالت شيرين عبد الوهاب: "أنا أول ما حسيت أن الدنيا بتسود وكان فيه مؤامرات عليَّ إني ما أنزلش الأغاني، لكن ربنا كرمني بالجمهور، ولكن بلاش أسمي الألبوم بتمني أنساك علشان مش هنسى الألبوم دا، وعزيز الشافعي قريب جدًّا مني وصديق عزيز".

وأكدت شيرين أنها لم تتوقف عن تجهيز الأغاني الجديدة وتجهز عدة أعمال جديدة للشتاء حتى شهر رمضان 2025.


وتابعت شيرين عبد الوهاب: "أنا متجوزة شغلي دلوقتِ هو دا اللي شَغلني، والجمهور مسؤولية كبيرة، وعندي حفلات كتيرة بس واخدة إجازة وأنا كويسة وزي الفل وفيه بلاد كتير نفسي أزورها، وشكرًا للجمهور ويا رب دايمًا اكون عند حسن ظنكم وبحبكم قد الدنيا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شيرين عبد الوهاب منصة “أكس تيك توك أبتسمت

الأكثر قراءة

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

وألقى السنوار عصاه، سر السلاح الأخير الذي حارب به مهندس طوفان الأقصى الاحتلال قبل استشهاده (فيديو)

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية