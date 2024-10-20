أفضل وصفات طبيعية لحماية البشرة من الجفاف في الخريف



وصفات طبيعية لحماية البشرة من الجفاف في الخريف، يعد جفاف البشرة في الخريف من المشكلات الشائعة التي تعاني منها الكثيرات، خاصة مع التغيرات المناخية التي تطرأ في هذا الفصل.



يتسبب انخفاض الرطوبة والبرودة في الجو في تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية، مما يؤدي إلى ظهور جفاف وتشقق في الجلد.

أفضل وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في الخريف



ترطيب البشرة



أكدت خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج، أنه بدلًا من اللجوء إلى المستحضرات الكيميائية، للعناية بالبشرة وترطيبها، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساهم في ترطيب البشرة واستعادة نضارتها.

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية، أهم وصفات طبيعية لعلاج جفاف البشرة في الخريف.



1. قناع العسل والأفوكادو:

العسل معروف بخصائصه المرطبة والمضادة للبكتيريا، في حين أن الأفوكادو يحتوي على زيوت طبيعية وفيتامينات تغذي البشرة بعمق.

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

طريقة التحضير:

يتم مزج الأفوكادو مع العسل حتى تتكون عجينة متجانسة. يوضع القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع للحفاظ على ترطيب البشرة.

2. زيت جوز الهند:

يعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف. يحتوي على أحماض دهنية تساعد على استعادة الزيوت الطبيعية للبشرة.

طريقة الاستخدام:

يُفضل استخدام زيت جوز الهند العضوي النقي. يوضع القليل من الزيت على البشرة بعد الاستحمام أو قبل النوم، ويترك حتى تمتصه البشرة. يمكن استخدامه يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

3. قناع الخيار واللبن:

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مرطبًا طبيعيًا للبشرة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اللبن على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة بلطف ويرطبها.

المكونات:

نصف ثمرة خيار مبشور.

ملعقتين كبيرتين من اللبن.

طريقة التحضير:

يُخلط الخيار المبشور مع اللبن ويوضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك، يُشطف بالماء البارد. يمكن تكرار هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

4. زبدة الشيا:

زبدة الشيا تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تعمل على ترطيب البشرة بعمق. هي مثالية للبشرة الجافة خاصة في فصول السنة الباردة.

طريقة الاستخدام:

تُستخدم زبدة الشيا الخام بدهن كمية صغيرة منها على البشرة بعد تنظيفها جيدًا. يمكن استخدامها على الوجه والجسم بأكمله.

توريد البشرة

5. قناع الشوفان والعسل:

يعمل الشوفان كمقشر طبيعي ولطيف على البشرة، في حين أن العسل يوفر الترطيب العميق.

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

طريقة التحضير:

يُمزج الشوفان مع العسل ويُضاف القليل من الماء إذا لزم الأمر لتكوين معجون. يوضع الخليط على الوجه ويُترك لمدة 15 دقيقة، ثم يُشطف بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.

6. زيت الزيتون والسكر البني لتقشير البشرة:

التقشير مهم للتخلص من الجلد الميت الذي يمكن أن يزيد من جفاف البشرة. زيت الزيتون يرطب البشرة بينما السكر البني يعمل كمقشر طبيعي.

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من السكر البني.

طريقة التحضير:

تُمزج المكونات معًا وتُفرك البشرة بلطف بحركات دائرية. بعد ذلك، يُشطف الوجه بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة.

7. ماء الورد والجلسرين:

ماء الورد ينعش البشرة، بينما الجلسرين يعد من أكثر المواد المرطبة فعالية.

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

طريقة الاستخدام:

يُخلط ماء الورد مع الجلسرين ويوضع المزيج على الوجه باستخدام قطنة نظيفة. يُترك على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم يُشطف بالماء البارد. يمكن استخدام هذا المزيج يوميًا لترطيب البشرة.

نصائح للحفاظ على ترطيب البشرة في الخريف:



استخدام المرطبات: يُفضل استخدام مرطبات تحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا أو زيت الجوجوبا.

شرب كميات كافية من الماء: يعتبر الماء أساسيًا للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.

تجنب الماء الساخن: يُنصح بالاستحمام بالماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن الذي قد يزيد من جفاف البشرة.

استخدام المرطبات في الأماكن المغلقة: يمكن استخدام أجهزة الترطيب للحفاظ على الرطوبة داخل المنزل.