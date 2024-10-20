الأحد 20 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

تفاصيل الحلقة الأخيرة من "برغم القانون" وليد فواز يصالح زوجته ووالدته

مسلسل برغم القانون،
مسلسل برغم القانون، فيتو

تفاصيل كثيرة وأحداث مثيرة تشهدها الحلقات النهائية من مسلسل برغم القانون الذى يتم عرضه حاليًا، وخاصة أنه يشهد عددا من القصص التي نالت إعجاب الجمهور.

نهاية قصة فاتن وياسر في برغم القانون

ومن ضمن هذه القصص قصة "ياسر" الذى يلعب دوره الفنان وليد فواز، و"فاتن" التي تلعب دورها الفنان رحاب الجمل، فبعد أن خانته خلال الحلقات الماضية، يتدخل والد ياسر الذى يلعب دوره الفنان "صبري عبدالمنعم" ويقوم بالصلح بينهما بعد ان يعرف حقيقة الأمر.

وقال الفنان صبري عبدالمنعم في تصريحات لفيتو شخصية ياسر متاثرة بما فعلته والدته  التي تلعب دورها الفنانة "لبنى ونس" في الماضي  وهى خيانتى، وتركها له، قائلًا:"سأقوم بالصلح بين ياسر ووالدته ايضًا" خلال الحلقة الأخيرة من العمل".

نهاية قصة محمود شرشر وسوسن في برغم القانون

وكانت الفنانة عايدة رياض قد قالت في تصريحات لـ فيتو “العمل أرهق الجميع، لأن كل منا لديه نقاط قوة وضعف في العمل”، مشيرة إلى أن شخصيتها وهي "ام محمود شرشر" لديها عقدة نفسية وهى أنها تريد حفيد لها بأى شكل، لدرجة أنها وافقت على زواجه من "سوسن" جورى بكر، برغم كرهها لها كى تنجب لها الحفيد.

وكشفت أن الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون شوف تشهد تغير تام في مجرى الأحداث، مؤكدة أن "سوسن" سوف تنتقم منها خلال أحداث الحلقة الأخيرة، مضيفة "كل اللى طلعته على مرات ابنى الأولى، هتيجي مراته التانية وتطلعه عليا من جديد".\

تفاصيل مسلسل برغم القانون 

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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مسلسل برغم القانون وليد فواز لبني ونس عايدة رياض تفاصيل مسلسل برغم القانون

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