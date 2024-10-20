تعرف على برنامج الزمالك اليوم قبل مواجهة بيراميدز

يلقي البرتغالي جوزيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية علي اللاعبين بعد قليل من أجل الإعلان عن تشكيل الفريق الرسمي قبل مواجهة بيراميدز.

وحدد جوميز الثانية والنصف ظهرا موعدا للتوجه لملعب المباراة لخوض عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي اليوم الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.