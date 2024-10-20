بالأرقام، بطولات شيكابالا قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

تستعرض فيتو بطولات شيكابالا قبل لقاء الزمالك وبيراميدز



• شيكابالا (17 بطولة)

- الدوري المصري (4 مرات)

2002-2003 و2003-2004 و2020-2021 و2021-2022

- كأس مصر (5 مرات)

2007-2008 و2012-2013 و2015-2016 و2018-2019 و2020-2021

- كأس السوبر المصري (مرتين)

2017-2016 | 2019-2020

- كأس الكونفدرالية (مرة واحدة)

2023-2024

- كأس السوبر الأفريقي (3 مرات)

2003 و2019-2020 و2024-2025

- كأس الأندية العربية (مرة واحدة)

2003

- كأس السوبر المصري السعودي (مرة واحدة)

2003

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي اليوم الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.