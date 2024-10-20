بالأسماء، وزير الداخلية يسمح لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السماح لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1813 لسنة 2024

وتضمن نص القرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1813 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد حسن على غانم وآخرهم محمد يوسف عزت يوسف)

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وشملت القائمة: محمد حسن على غانم إيطاليا 17/6/2006 الإيطالية، يوسف مصطفى عثمان عبد البر إيطاليا 1/8/2006، أحمد وائل حمدان محمد رمضان إيطاليا 28/9/2005، رامى جميل حنا توما القاهرة 27/11/1983، فارس السيد على عبد السلام جويلى الشرقية 22/9/2006.

كما تضمنت الأسماء؛ على السيد على عبد السلام جويلى الشرقية 20/6/2004، / هشام عماد محمود الفرجانى جاد الله الدقهلية 14/11/2003، مصطفي محمد عبد المحسن عبد المنعم إسماعيل الدقهلية 15/9/2003، محمد كامل حسين يوسف الجيزة 19/3/1977 الكندية، زياد شريف محمد محمود المداح القاهرة 4/10/2005، هدرا هانى وهبة حكيم أسوان 13/2/2000 الهولندية، آمال هاشم راشد سيد سليمان القاهرة 13/7/1985، نادية بكر حسن أحمد المنيا 14/7/1973 التركية، محمد بكرى محمد سعيد فرح كرار السودان 10/4/2000 السودانية.

كما تضمن القرار ؛ محمد سيد كمال عبد الباقى محمد الحلوجى ليبيا 20/7/1995 الليبية، محمود محمد عبد الرحمن حسين عبد الواحد الحنفى فلسطين 29/7/2003 الفلسطينية، علاء الدين خالد عواد مرزوق الشاعر فلسطين 30/9/1996، بدر إبراهيم شحتة إبراهيم محمد زعرب قطر 16/5/2004 كومنولث دومينيكا، حمزة إبراهيم شحتة إبراهيم محمد زعرب قطر 15/12/2005، محمد عطية الشوادفى عبد اللطيف السيد الشرقية 21/9/1987 سانت كيتس آند نيفس، محمد يوسف عزت يوسف القاهرة 14/1/1973 سانت لوسيا.