بطولات حققها زيزو مع الزمالك قبل لقاء بيراميدز

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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(9 بطولات)

- الدوري المصري (مرتين)

2020-2021 و2021-2022

- كأس مصر (مرتين)

2018-2019 و2020-2021

- كأس السوبر المصري (مرة واحدة)

2019-2020

- كأس الكونفدرالية (مرتين)

2018-2019 و2023-2024

- كأس السوبر الأفريقي (مرتين)

2019-2020 و2024-2025

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي اليوم الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.