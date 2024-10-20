بالأرقام، الزمالك يحقق تفوقا ملحوظا أمام بيراميدز

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

تستعرض فيتو تاريخ المواجهات المباشرة بين الزمالك وبيراميدز في كل البطولات

- لعب الفريقين 19 مباراة في كل البطولات

- فاز الزمالك 10 مرات وتعادل 8 مرات وانهزم مرة واحدة

- سجل الزمالك 34 هدف واستقبل 17 هدفا

- أكبر فوز 3-0 في نهائي كأس مصر 2018-2019 (يوسف اوباما وأشرف بن شرقي 2)

و3-0 في الدور الثاني للدوري موسم 2021-2022 (زيزو وسيف الجزيري وشيكابالا)

- أكبر هزيمة 0-1 في الدوري موسم 2018-2019 (علي جبر)

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي اليوم الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.