بالأسماء، وزير الداخلية يسمح برد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنًا

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح برد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنًا لمن فقدها الفترة الماضية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1810 لسنة 2024

وتضمن نص القرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1810 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم بسام على إبراهيم وآخرهم سلمى على حسن).

وزارة الداخلية قـرار رقم 1811 لسنة 2024



كما صدر القرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1811 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم محمد أحمد جابر وآخرهم تغريد أحمد محمود).