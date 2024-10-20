الأكاديمية العربية تشارك في مؤتمر علوم المواد واستثمار البحث العلمي بالإسكندرية

شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بافتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والعشرون لعلوم المواد تحت عنــوان" علوم المواد والاستثمار فى البحث العلمي من خلال ريادة الأعمال" والذي ينظمه قسم علوم المواد تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية فى الفترة من 19 – 21 أكتوبر ٢٠٢٤ بمقر الجمعية العربية لعلوم المواد – معهد الدراسات العليا والبحوث بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق مستشار رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور علاء عبد الواحد عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد معهد الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد الغفار الدمرداش رئيس قسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث، الدكتور معتز سليمان رئيس الجمعية العربية لعلوم المواد.



القى الدكتور عــلاء عبـد الواحـد عبـد الباري نـائب رئيس الأكــاديميــة لشئــون الدراســات العليــا والبـحث العلمـي كلمة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، أشاد خلالها عن التعاون الدائم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية.



وأكد "عبد الباري" تبني الأكاديمية لشعار المؤتمر وهو علوم المواد واستثمار البحث العلمي من خلال ريادة الأعمال مؤكدا أن الأكاديمية كانت سباقة في إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية وفي طرح مقررات ريادة الأعمال لجميع الطلاب فى مرحلة البكالوريوس.



وأضاف نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي أن هناك الكثير من المشروعات البحثية بالأكاديمية التي كانت مخرجاتها البحثية شركات ناشئة مثل مشروع تومالي والذي نتج عنه شركة النهضة العربية للحلول البيئية والابتكار وكذلك مشروع يونيجرين والذى نتج عنه 5 شركات ناشئة لشباب الباحثين ورواد الأعمال.



من جانبه أكد الدكتور /أحمد عبد الرحيم عميد معهد الدراسات العليا والبحوث أن الجمعية العربية لعلوم المواد تنظم مؤتمرها الرابع والعشرون امتدادا لسلسلة مؤتمراتها التي بدأت بقسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية.

وأشار " عبد الرحيم" إلى هذه المؤتمرات تهدف إلى تفعيل التعاون بين المتخصصين فى علوم تكنولوجيا المواد بالوطن العربي وجميع أنحاء العالم.



وأوضح عميد معهد الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر الرابع والعشرون يتناول واحدة من أهم القضايا العلمية المطروحة بالوقت الراهن، وهي استثمار البحوث العلمية والمخرجات البحثية من خلال تفعيل ريادة الأعمال مشيرا إلي أن تشير أحدث الدراسات إلى أن الارتباط الوثيق بين استثمار البحث العلمي وتحقيق النمو الاقتصادي ومؤكدا أن أصبح تشجيع التكنولوجيا المرتبطة بالبحث العلمي ونقلها من الأمور الحيوية لتحقيق التنمية من خلال ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل.

وأضاف أن المؤتمر يهدف الي تسليط الضوء على أهمية استثمار البحوث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض جهود بعض الهيئات والأفراد في هذا المجال، مؤكدا أن المؤتمر يتضمن العديد من المجالات مثل إستراتيجية تعلم ريادة الأعمال كمتطلب لاستكمال موضوعات الدراسة والتدريب اللازم للحصول على الدرجات العلمية، مشاركة المدارس العلمية من مختلف التخصصات في نشر ثقافة ريادة الأعمال، استثمار مخرجات البحوث العلمية فى علوم المواد من خلال ريادة الأعمال.



فى سياق متصل أكد الدكتور عبد الغفار الدمرداش رئيس قسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر الرابع والعشرون لعلوم المواد يبحث فى كيفية استثمار البحوث العلمية والمخرجات البحثية من خلال تفعيل ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن المؤتمر سوف يعرض مناقشة العديد من محاور ريادة الأعمال بهدف المساعدة فى زيادة نشر ثقافة استثمار الأبحاث التطبيقية.

وأضاف رئيس قسم علوم المواد أن المؤتمر سيسلط الضوء على أهمية استثمار البحوث العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستعراض جهود بعض الهيئات والأفراد في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلي أن الأكاديمية قدمت خلال المؤتمر محاضرة استعرض خلالها الدكتور / يسرى الجمل وزير التعليم الأسبق ومستشار رئيس الأكاديمية،والدكتور إسلام وجيد المدير التنفيذي للأولمبياد الدولي للمعلوماتية دور التعليم الغير تقليدي ( تعليم المهارات) فى صقل المهارات رواد الأعمال واستشهدا بذلك ما حدث مع المتدربين بمركز أولمبياد الحاسب، كما قدموا شباب رواد الأعمال والمشاركين بمشروع يونيجرين خلال المحاضرة نبذة عن شركاتهم.